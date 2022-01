Zum Tod von Herbert Achternbusch Gespräch mit dem bayerischen Universalgenie

"'Ins Hirn reing'schissen und 's Umrührn vergessen!'



Wie sie sich immer so aufmandeln! Je mehr sie vorgeben zu lieben, was Bayern ist, desto sprachloser sans. Und deshalb mog i die Bayern net, weil i die Sprachlosigkeit net mog. Entschuldige, i kann ja auch einen beleidigen, aber mit dene kannst ja net redn. Die san sofort beleidigt: He, was is denn des für einer! Wo kimmst denn du her??! Und am liebsten gleich eine draufhaun.



Na, des mog i net am Bayerischen. Das ist unfein. Bayrisch ist zutiefst unfein! Mei Oma, wir hamm miteinander in eim Zimmer gwohnt, und die hat in dem Zimmer nie an Schoaß laßn. Die is immer vor d’ Tür gangen. Das war fein! Und die hat mir nie a bös Wort geben. Das ist für mich bayrisch! Des umgehen miteinand. Aber die können net miteinand umgehen. Da muß vorn einer gehn und dann rennen’s alle nach, des is des jetzige Bayern. Ob des in der Mode is, in der Politik, im Fußball: Des is a Herdentrieb. Und die Alpen: Die gehören weg, des is dann a flachs Land, da können’s alle hin und her rennen, wia die Blöden, immer rauf und runter.



Mei Vater hat immer gsagt: Ins Hirn reingschissen und 's Umrühren vergessen. Das ist Bayrisch: Definition von Bayrisch: Ins Hirn reing'schissen und 's Umrührn vergessen!"