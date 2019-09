Der Heimatabend Sehnsucht nach der heilen Welt

Luise Kinseher

"Bei uns in Niederbayern, da gab es so Heimatabende - und die waren dann eigentlich für die Flüchtlinge. Meine Oma, die ist zu so Heimatabenden gegangen. Das war so gar nicht bayerisch, sondern dadurch, dass halt die Hälfte meiner Familie aus dem Böhmerwald kam, aus Krummau, haben die sich dann immer zu so Heimatabenden getroffen und haben dann so Lieder aus der Heimat gesungen. (...) Und so ist jetzt für mich Heimatabend eher in der Fremde sein, und an die Heimat denken, die so weit weg ist und die man verloren hat. Meine Oma, wenn da die alten Lieder gesungen hat, dann wurde da immer auch geweint. Das war nicht lustig oder unterhaltsam, das war halt das Teilen dieses Verlustes der Heimat. Oberbayerische Heimatabende, die für Touristen gemacht sind, haben eine ganz andere Funktion und einen ganz einen anderen Zweck natürlich. Das ist ja zur Unterhaltung gemacht."