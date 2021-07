Frauenoffensiven München und der Feminismus

Frauen hatten nicht die gleichen Rechte wie Männer, weder bei der Arbeit noch in der Familie. Der Skandal war dabei noch nicht einmal, dass dem ganz und gar nicht so war, sondern dass die Mehrheit der Männer davon überzeugt war, dass es so gut war, dass es so zu sein habe. - Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier, sondern im Leben: als gleiche Macht, gleiche Bezahlung, gleiche Aufgaben. Das galt den allermeisten Männer als feministisch und Hexenwerk, war also undenkbar.



Das Grundgesetz war in diesem Punkt nur Papier. Doch anders als in den 50ern, als die Frauen klaglos von den Fabriken und Schutthalden wieder an den Herd zurückgekehrt waren, rumorte es nun. Der hehre Gleichheitsartikel taugte nach 25 Jahren nicht mehr als Beruhigungsmittel. Die Frauen, zumindest sehr viele, wurden ungeduldig. Es war höchste Zeit, mehr Gleichberechtigung zu wagen! Wandel lag in der Luft. Der Glaube an die Veränderbarkeit der Welt war ungebrochen.