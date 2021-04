Der Moog und die Mayas Florian Fricke und seine Band Popol Vuh

"Es sind Bilder und Töne, die sich mir ins Gehirn gebrannt haben. Ich hörte und sah sie als Schüler auf einem kleinen Schwarzweiß-Fernseher in meinem Jugendzimmer. Sie stammen aus Werner Herzogs Vampirfilm 'Nosferatu' von 1979. Zu den schaurig schönen Naturaufnahmen aus der Partnachklamm bei Garmisch, die für Transsylvanien herhalten musste, ertönt eine unheimliche, und dennoch betörende Musik. Ein Chor singt nicht mehr als zwei Töne, eine Oboe liefert beunruhigende Dissonanz. In dieser Musik war für mich die ganze Atmosphäre dieses Horrorfilm-Remakes konzentriert: zurückgenommen, minimalistisch, keine Gänsehaut, eher subkutane Wirkung. Klaus Kinski als blutleerer Dracula, ein trauriger Untoter, der märchenhaften Isabella Adjani in Sehnsucht verfallen. Wenn das Heer der Ratten über Wismar herfällt, weiß man, dass das Ende nahe ist. Erst sehr viel später fand ich heraus, dass die Filmmusik von der Münchner Gruppe Popol Vuh stammt."

Popol Vuh, benannt nach der Schöpfungsgeschichte der Mayas

Florian Fricke, geboren in Lindau, studierte in Freiburg und München Klavier und Komposition - zeitweise lebte er auch in Miesbach. Er war der Gründer und das Herz der Band Popol Vuh, benannt nach der Schöpfungsgeschichte der Mayas. Als einer der wenigen deutschen Musiker, die den großen Moog besaßen, einen Ur-Synthesizer von riesigen Ausmaßen, zählt er zu den Pionieren der elektronischen Musik in Deutschland. Der ausgebildete Konzertpianist hatte sich von Klassik und Jazz abgewandt, weil er sich von den Konventionen und Regeln dieser Genres eingeengt fühlte. Nach der Moog-Phase schrieb er legendäre Filmmusiken für Werner Herzog - u. a. zu hören in "Aguirre, der Zorn Gottes", "Fitzcarraldo" und "Nosferatu" - und nahm mit der nun weitestgehend akustischen Band viele LPs auf, die alle einen tiefen mystischen Bezug erkennen lassen.