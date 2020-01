Der Klang der NS-Zeit Töne aus München 1933 bis 1945

Die Bronzesärge mit Gefallenen des Hitlerputsches vom 9.11.1923 in einem der beiden Ehrentempel am Königsplatz in München

Die Münchner NS-Lokalgröße Christian Weber, einer der frühen Gefolgsleute Adolf Hitlers, instruierte 1940 am Vorabend die Mitwirkenden über die Abläufe der zentralen Gedenkfeier zum 8./9. November in München. Dieses pseudoreligiöse Ritual zur Erinnerung an die Opfer des Hitlerputsches von 1923 war genau durchchoreografiert. Am Abend des 8. November hielt Hitler jeweils eine Rede vor den "Alten Kämpfern" von 1923, am nächsten Tag marschierten sie zusammen vom Bürgerbräukeller über die Innenstadt zum Odeonsplatz. Dort hatte die Bayerische Landespolizei 1923 den Putsch gestoppt. Seit der Machtübernahme erinnerte ein Mahnmal an der Feldherrnhalle an die Toten von 1923, die zu "Märtyrern" stilisiert wurden.



1935 waren die "Ehrentempel" am Königsplatz fertig gestellt, die gewissermaßen die Schreine für den NS-Kult bilden sollten. In der Nacht vom 8. auf den 9. November wurden die Särge mit den beim Putsch Getöteten zunächst in feierlichen Prozessionen von den Münchner Friedhöfen zur Feldherrnhalle gebracht, dort in einem gespenstischen nächtlichen Weiheritual aufgebahrt und am nächsten Abend in die Ehrentempel überführt. Die Inszenierung an der Feldherrnhalle enthielt alle Elemente eines militärischen Begräbniszeremoniells mit Trommeln, vorbeimarschierenden und militärisch grüßenden Ehrenkompanien, Kranzniederlegungen und Gewehrsalven. Eine ausgefeilte Lichtregie betonte das Außeralltägliche, Weihevolle.



Die mitternächtliche Stunde machte jedes Geräusch doppelt wirksam - Trommeln, Glockenschlag, Stechschritt, Kommandos. Am Abend des 9. November diente die Feldherrnhalle dann auch in mythisch überhöhter "Nachfolge" der so inthronisierten NS-"Märtyrer" als Vereidigungsort der SS "bis in den Tod".