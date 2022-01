Der Winter ist ein rechter Mann... Zwölf Bilder im Jahreskreis - der Januar

Der janusköpfige Monat

Obwohl nicht irgend ein übergeordnetes Zeitengesetz, sondern Kalender-Kalkül den Januar an den Jahresanfang rückte, trägt er das Numen eines Vorausweisers, eines sibyllinischen Monats, der an die „schwarzen und heitren Lose“ gemahnt, die im „Zeitenschoße“ ruhen. So hat er auch den römischen Gott der Zeit und allen Beginnens, des Ein- und Ausgangs, zum Namensgeber: Janus, der so doppelgesichtig ist und zwiespältig wie die Zukunft.

Schnee und Kälte als Thema der Kunst

Der "David" von Michelangelo

Das wieder bunt gemischte Januar-Kapitel der Sendereihe „Zwölf Bilder im Jahreskreis“ von Georg Impler skizziert Wetter-, Natur- und Himmelserscheinungen des Monats, zeigt Schnee und Kälte als Thema der Kunst und stellt bedeutende historische und biografische Januardaten zusammen. Etwa den 29. Januar 1240, dem Europa sein wohl faszinierendstes und rätselhaftestes Bauwerk verdankt: Castel del Monte in Unteritalien. Oder die grausame Parallele der Belagerungen des Chateau Gaillard im 13. und Leningrads im 20. Jahrhundert. Es erzählt aber auch von jenem tragischen Dienstagvormittag im Januar 1772, der Goethe zu einer der berühmtesten Dramenfiguren der abendländischen Literatur angeregt hat, erinnert an den Tod Verdis, an die Uraufführung des Rosenkavaliers und lässt am 25. Januar 1504 das berühmteste Marmorbildnis der Kunstgeschichte, den David von Michelangelo, die Weltbühne betreten. Wie gewohnt endet das literarisch-historische Monatsporträt mit einem Blick in den - wahrscheinlich eingeschneiten - Garten.