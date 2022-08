Dominik Graf Filmemacher aus Leidenschaft

"Aber es war für mich immer klar, dass ich nach München zurückkomme. Ich hatte das Glück, dass ich nach dem Abitur in München in die große goldene Olympia-Ära reinfiel. Besser kann man es, glaube ich, mit München nicht treffen. Davon bleibt immer noch ein leicht, doch jetzt langsam stark verblassender Glanz auf München für mich zurück, als Heimatstadt, die wirklich mal was bedeutet hat, die mal eine Stadt war, wo man dachte, Donnerwetter, München hat ja fast schon utopistische Momente, also auch in der Architektur, das ging ja wirklich mal in die oberste Weltklasse.



Das hat sich in den letzten 20 Jahren eher so in die Zwergenliga zurück entwickelt, aber da war es ja eigentlich auch immer angesiedelt. Im Grunde ist es ja auch das berüchtigte Dorf, die Provinzstadt. Das hat mal mehr und mal weniger Charme, aber es ist trotzdem der Ort, der unglaublich viel hervorgebracht hat, was ich auch liebe!"