Pionierinnen in Fels und Eis Frauen im Alpinismus

Frauen im Alpinismus: Pionierinnen in Fels und Eis

"Wir sind alles starke Frauen, die auf jeden Fall an Grenzen gehen und über sich hinauswachsen und starke Leistungen erbringen. Aber eigentlich geht es uns darum, Spaß zu haben, gute Zeit miteinander zu verbringen, die Natur zu genießen und es geht nicht immer darum, möglichst hohe Berge zu besteigen in möglichst kurzer Zeit."

Die ersten Bergsteigerinnen: Es war kein Spaziergang!

Bergsteigerin an der Waldrastspitze im Stubaital (1910)

Pionierinnen im Alpinismus - Emanzipation gegen Vorurteile

Bergsteigerin in Pose (1935)

Zugspitze und Matterhorn: Von Königin Marie von Bayern bis zu den "Munich Mountain Girls"

Die erste Frau auf dem Matterhorn, die erste Frau auf der Zugspitze und die erste Frau auf dem Mount Everest. In ihren Fußtritten wagten sich mehr und mehr Sportlerinnen bis ganz hinauf "on top". So entstanden zahlreiche imaginäre Frauenseilschaften, wie etwa die der kraxelfreudigen Königin Marie von Bayern mit den modernen "Munich Mountain Girls".