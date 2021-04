Bierpioniere: Wie Münchner Brauer zu ihrem guten Ruf kamen

Es gab eine Zeit, in der es ein Glücksfall war, wenn man in München ein gepflegtes Helles oder ein sauberes Dunkles serviert bekam – meist war es ein trübes, säuerliches Gesöff, was da im Maßkrug schwappte. Ulrich Zwack erzählt von den tollkühnen Männern, die dem Gerstensaft aus der Landeshauptstadt zu Wohlgeschmack und Ansehen verhalfen.

Die bescheidenen Anfänge des Münchner Brauwesens waren kaum geeignet, dem Münchner Bier einen besonderen Namen zu verschaffen. Im Mittelalter galt das Brauen in der bayerischen Hauptstadt als herzogliches Regal. Freilich übten ess die Wittelsbacher nicht selbst aus, sondern vergaben es lehensrechtlich an städtische Patrizier. Doch auch die großkopferten Herren waren sich zu schade, persönlich die Sudpfanne zu schwingen, sondern stellten für diesen Zweck eigene Bräuknechte an. Ein System, das sich keineswegs bewährte. 1372 war es so verlottert, dass nicht einmal mehr der Münchner Weißbierbedarf auf diese Weise gedeckt werden konnte. Da platzte Herzog Stefan II. der Kragen und er ermöglichte es grundsätzlich allen bürgerlichen Handwerkern, sich ums Braurecht zu bewerben. Damit die Zahl der Sudstätten aber nicht ausufern konnte, war das Braurecht meist an bestimmte Gebäude geknüpft.

Keine Braukunst, sondern reines Glückspiel

Die Zeichnung eines Braumeisters oder auch Bierprüfers im 14. Jahrhundert In München gab es seit dem Mittelalter etliche Brauereien. Was man dort bis ins 19. Jahrhundert hinein betrieb, war allerdings keine Braukunst, sondern reines Glückspiel. Ob das Bier gut oder schlecht ausfiel, ob es sich ein paar Wochen lang hielt oder von vornherein sauer aus dem Fass sprudelte, ob es hell- oder dunkelbraun, klar oder trüb in den Krug floss - all das war vor allem vom Zufall abhängig. Die Brauer schoben ihre Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg einfach auf die Qualität von Wasser, Hopfen und Malz ab; und im Sommer konnten sie sowieso kein Bier brauen, weil es zu warm war.

Der neue, wissenschaftsorientierte Brauerstand

Arbeiter wuchten ein riesiges Bierfass Im fortschrittsgläubigen 19. Jahrhunderts wurde das mit einem Mal ganz anders. Gleich in mehreren europäischen Städten versuchten Brauer ihr Gewerbe auf eine solide wissenschaftliche Basis zu stellen. Zum Beispiel Anton Dreher in Schwechat, Emil Hansen in Kopenhagen – und in München Gabriel Sedlmayer. Da der Briefwechsel der Brauerdynastie Sedlmayer aus dieser Zeit erhalten ist, lässt sich am Beispiel Münchens besonders gut zeigen, wie die Vertreter des neuen, wissenschaftsorientierten Brauerstandes nicht nur eigene Forschungen anstellten, sondern sich auch in ganz Europa nach neuen Verfahren umsahen – und dabei entweder kollegial zusammenarbeiteten oder auch regelrechte Industriespionage betrieben.

"Vatter, Wegen den Balaner Breuhaus hate ich freilich schon speculirt, an Geld fehlet es mir nit, da wist ich schon Mitl zu machen, aber es hat halt allerhand z.B.: das Gebäude ist ziemlich alt und schlecht und lauter Winkelei [aber im Garten liesen sich Kielen mit Fortheil machen]. Es lies sich vieles verändern und mieste auch geschehen, aber halt mit Kösten." (Gabriel Sedlmayr an seinen Vater in Ellingen, um 1805)

Brauer-Dynastie Sedlmayr Der königliche Hofbräumeister Gabriel Sedlmayr (1807) Wenn man nach einem Ereignis sucht, von dem an der Aufstieg Münchens zur Bierstadt von Weltruf begann, dann war es vielleicht der Entschluss des erst kurfürstlichen und dann königlichen bayerischen Hofbräumeisters Gabriel Sedlmayr, sich selbständig zu machen. Dass er im Herbst 1807 dann doch nicht die Paulanerbrauerei erwarb – und auch nicht das "Lebenbrey", also Löwenbräu, mit dem er ebenfalls geliebäugelt hatte - sondern die Spatenbrauerei in der Neuhauser Straße, tut dabei gar nichts zur Sache. Fest steht jedenfalls, dass mit Gabriel Sedlmayr ein völlig anderer Braumeistertyp in München tätig wurde als bisher. Auch wenn man ihm das Besondere, nach einem Passeintrag der Münchner Polizeidirektion zu schließen, rein äußerlich gar nicht ansah:



"(Sedlmayr ist) von starker und großer Statur, roth und gesunder Gesichtsfarbe, gewöhnlicher Nase, licht braunen Haaren, braunen Augen und ohne besondere Zeichen."

Spezielle Hefekulturen und Carl Lindes revolutionäre Kühltechnik