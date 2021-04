Der Bergfilm Gipfel der Gefühle

Stefan Glowacz

"Für mich beinhaltet Bergsteigen alles, was ich an persönlichen Vorstellungen habe von einem Einklang zwischen Körper und Geist. Ich definiere mein Ziel selber und versuche es im vorgegebenen Zeitfenster zu erreichen. Ich muss aber sämtliche körperliche und geistige Energie bündeln, um das Ziel zu erreichen, weil es oft in einem persönlichen Grenzbereich angesiedelt ist."



"Diese Augenblicke, die man auf dem Weg zu seinen Zielen erlebt, sind so intensiv, dass sie einem ständig in Erinnerung bleiben. Das ist mein Antrieb: Ich gehe in die Berge, weil ich dort eine intensive Lebensform erlebe wie ich sie in meinem normalen Alltag nicht habe. Es gab immer den Ansatz, diese Faszination dieser Augenblicke einem größeren Publikum zugänglich zu machen, was in den meisten Fällen scheitern muss. Weil: Dieses Gefühl in diesem Moment kann man nicht darstellen, nicht auf einer Kinoleinwand erzeugen."