"Moment amoi!": Eine bayerische Geschichte der Zeit

Der alte Platon behauptete bereits vor über 2500 Jahren, dass die Zeit ein bewegliches Abbild der Ewigkeit sei, welche uns Menschen nur in einer unendlichen Abfolge von Bildern zugänglich sei. Plotin, ein gebürtiger Ägypter, stellte rund 200 Jahre nach Platon fest, dass es genau drei Zeiten gäbe und alle drei seien die Gegenwart. Die erste Gegenwart ist die Gegenwart, in der etwas geschieht. Die zweite Gegenwart, ist die Gegenwart der Vergangenheit, Erinnerung genannt. Die dritte ist die Gegenwart der Zukunft: das, was sich unsere Hoffnungen, Erwartungen oder Ängste vorstellen.

Auch in Bayern gibt es mindestens drei Zeiten

Die erstere ist die Zeit der Gestressten

Derer, die ein Menschenleben lang damit beschäftigt sind, keine Zeit zu haben. Schuld daran ist freilich nicht die Zeit, sondern, zumindest mittelbar, der oder die Gestresste.



Keine Zeit haben sie, weil sich zu viele Termine in ihren Kalender-Apps tummeln. Darüber hinaus sind Fristen und Laufzeiten zu beachten, Produktionspläne einzuhalten und Produktionsmethoden zeitlich zu optimieren. Die Logik dahinter: Immer effektivere Produktionsmethoden ermöglichen immer kürzere Innovationszyklen, welche immer intensivere Kapitalverwertungen erlauben, wodurch immer effektivere Produktionsmethoden der immer schneller rennenden Katze in den Schwanz beißen. Das Ganze nennt sich "Beschleunigungsökonomie".



Nicht zu vergessen bei diesem Run ums goldene Kalb: Das durch immer intensivere Kapitalverwertung in immer kürzeren Innovationszyklen mit immer effektiveren Produktionsmethoden Erzeugte muss trotz aller Zeitnot irgendwann auch noch dummerweise konsumiert und in Abfall verwandelt werden!



Diese "Zeit der Gestressten" ist aber zugleich auch die Zeit all der Entschleunigungs-Apostel, die in zeit-intensiven Beiträgen den Narren die frohe Botschaft der Langsamkeit zu verkünden sich bemühen. Und sie ist die Zeit der Konservativen und Gemütlichkeitsfetischisten, die den zu schnellen Lauf der Zeit mit magischen Formeln und Ritualen zu ignorieren versuchen.