Birra con spirito Bayerische Schaumschlägereien

"Dass Bier eine flüssige Form des Lichts sei, wurde wiederholt schon festgestellt. Dass Gott seine Finger bei der Erschaffung sowohl des Lichtes und der Erde als auch des Bieres im Spiel hatte, ebenfalls. Neben den drei gängigen, leider nur mehr rudimentär überzeugenden Gottesbeweisen, dem kausalen, dem teleologischen und dem ontologisch-kosmologischen, verfügt in säkularisierten Kreisen heute alleine der alkoholisch-kulinarische noch über eine gewisse spontane Überzeugungskraft. Er lautet, kurz und knackig:





'Bier ist der Beweis, dass Gott existiert, uns liebt und will, dass wir glücklich sind!'



Was freilich nicht heißen muss, dass Bier von Anbeginn des Universums in reinster, urbayerischer Form vorhanden gewesen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wie die meisten irdischen Dinge kann auch Bier sehr, sehr fehlerhaft, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr eckig sein. Erst 'con spirito' wird daraus eine runde, eine gottgefällige Sache."