Braunbär Bruno "JJ1": Vor 10 Jahren wurde der "Problembär" erlegt

Am 26. Juni 2016 jährt sich zum zehnten Mal der Todestag eines Vierbeiners, der in Bayern als putziger Petz zunächst willkommen geheißen, am Ende jedoch als Problembär in die ewigen Jagdgründe befördert wurde. Hören Sie eine moralzoologische Problemanalyse "in memoriam Bruno".

Das Verhältnis des modernen Menschen zum Bären ist problematisch. Von frühester Jugend an kennen wir ihn hauptsächlich als putziges Kuscheltier sowie als farbigen, zirka zwei Zentimeter großen Fruchtgummi. Beide sind absolut zahme Haustiere. Während der eine hauptsächlich Kinderseelen labt, labt der andere Naschkatzen jeglichen Alters. Der Teddybär stammt – trotz seines Namens – ursprünglich aus Ostwürttemberg, der Gummibär aus dem Rheinland. JJ1 alias Bruno kam weder aus Ostwürttemberg, noch aus dem Rheinland, sondern aus Südtirol. Das hätte die zuständigen Politiker eigentlich misstrauisch machen müssen, tat es aber nicht. Statt dessen hieß man ihn herzlich willkommen.

"Äh, natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, und die Reaktion war völlig richtig, einen, äh, sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben, äh, ja das ist gar net zum Lachen. Äh, und der Bär im Normalfall, ich muss mich ja auch, äh, Werner Schnappauf hat sich hier intensiv mit so genannten Experten ausgetauscht und austauschen, äh, müssen. Nun haben wir, der normal verhaltende Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr." (Edmund Stoiber, ehem. bayerischer Ministerpräsident)

"JJ1" - das Kurze Leben eines "Problembären"

Weder Teddy noch zahm: der echte Bär der Familie "Ursidae"

Echter Braunbär im Bärenwald Müritz (2006)

JJ1 alias Bruno ließ sich nicht zweimal begrüßen. Wie eine wild gewordene Raupe Nimmersatt frass er sich sogleich durch die bayerische Kulturlandschaft, plünderte Bienenstöcke, verwüstete Hühnerställe und riss Schafe und Ziegen. Einen Monat lang hielt JJ1 alias Bruno im Frühsommer 2006 Polizisten, Journalisten und finnische Jäger in Atem, dann – am 26. Juni 2006 – verwandelte sich des zuständigen Ministers herzliches Willkommen in eine tödliche Gewehrkugel. Und siehe da: Als man das erlegte Wesen im Institut für Tieranatomie der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität obduzierte, stellte sich heraus, dass es gar kein Teddybär und auch kein Gummibärchen war, sondern ein Bär der Familie "Ursidae", auch "echte Bären" genannt. Diese "echten Bären" haben im ausgewachsenen Zustand meist nichts Labendes an sich, sondern, ganz im Gegenteil, immer sehr viel Hunger.



Die AZ-Schlagzeile vom 29. Juni 2006, drei Tage nach den tödlichen Schüssen von Bayrischzell, lautete: "Minister Schnappauf lässt Teddys leben". Wir dürfen daraus folgern: Der zuständige bayerische Minister mag Teddybären. Dass der Bär, welcher kurz nach dem 18. Mai bei Reutte in Tirol die bayerische Grenze überschritt, und den amtlichen Namen "JJ1" trug, kein Teddybär war, konnte zu jenem Zeitpunkt ja niemand wissen.

Der nächste Bär kommt bestimmt

Umweltminister Werner Schnappauf am 22.05.2006

Seitdem lebt Bayern in Angst und Schrecken. Zwar konnte JJ1 alias Bruno fachmännisch eliminiert werden, aber was bedeutet dies schon in einer Welt, in der sich zuständige Minister Plüschteddybären aufbinden lassen und aus Gummibärchen in kürzester Zeit "Problembären" (bis dato völlig unbekannt) werden? Bayern hat begriffen: Der nächste Bär kommt bestimmt. Die Frage nur: Welcher?

Thomas Kernert, ein journalistischer Saubär, hat sich die Bären in ihrer schauerlichen Vielfalt etwas genauer angeschaut.