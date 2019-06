Das Andechser Schlaflabor So wurde die Innere Uhr erforscht

Weg in die Einsamkeit Der Forscher Dr. Rütger Wever vom Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Erling-Andechs (Oberbayern) begleitet 1973 eine Freiwillige in die Isolation des Schlafbunkers. Bis zu sechs Wochen hielten sich die Testpersonen hier auf - ohne Uhren, Fenster oder Kontakt zur Außenwelt. Nur gesteuert durch ihren eigenen Biorhythmus.