Abenteuer Jurahaus Müll der Geschichte oder Baujuwel mit Zukunft?

"Das verlorene Dorf" des Bildhauers Stefan Schilling Ein Memento an vier Jurahäuser im Maßstab 1 : 8, die jahrhundertelang in vier Dörfern, in Wengen, Nennslingen, Biburg und Gersdorf, ortsprägend waren. Die vier Edelstahlhäuser erinnern an die unwiederbringbaren Jurahäuser.