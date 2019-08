Selbsthilfe bei Migräne Wichtige Behandlungsmöglichkeiten

Anhand eines Kopfschmerztagebuchs kann man eine Migräne nicht nur diagnostizieren, sondern es kann auch bei der Therapie helfen. Denn damit sieht man, welche auslösenden Faktoren man berücksichtigen muss, ob man beispielsweise den Rotwein besser weg lässt oder ob es eher der Stress ist, der die Migräne verstärkt. Und man erkennt auch, ob dieses Vorgehen klappt.

Da der Wechsel von Anspannungs- in Entspannungszeiten ein auslösender Faktor ist, können Patienten hier ansetzen, indem sie spezielle Entspannungsverfahren lernen.

Die progressive Muskelrelaxation

Mehr als 40 Prozent der Migränepatienten profitieren von der Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson. Die Technik zielt darauf ab, eine erhöhte Anspannung der Körpermuskulatur zu reduzieren. Durch Stress kommt es über das vegetative Nervensystem oft zu einer vermehrten Muskelanspannung, die man selbst meist gar nicht realisiert. Bei der Progressiven Muskelrelaxation übt man, bestimmte Muskelgruppen zunächst gezielt anzuspannen und dann zu entspannen. Dabei lernt man, das Gefühl der Entspannung zu genießen und die erhöhte vegetative Anspannung zu reduzieren.

Wenn man die Technik gut beherrscht, spürt man eine steigende innere Anspannung besser und kann durch die Übungen sogar in Stresssituationen Anspannungen abbauen. Die Übungen lassen sich gut in den Alltag integrieren. Der Stresspegel und die innere Anspannung sinken ab!

Tipp: Ausdauersport

Wer sich lieber austoben will, für den ist Ausdauersport vielleicht eine bessere Alternative: Regelmäßiges Joggen, Walken, Schwimmen oder Radfahren hilft ebenfalls gegen Migräne und Spannungskopfschmerzen und es baut Stress ab. Am besten mindestens dreimal pro Woche für 30 Minuten.

Tipp: Stressbewältigungstraining

"Auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen können sehr hilfreich sein: Gerade die Patienten, die hohe Eigenansprüche haben und durch Familie und Beruf großen Belastungen ausgesetzt sind, müssen oft lernen, besser mit Stress umzugehen: Sich ein realistisches Arbeitspensum für den Tag vornehmen, lernen zu delegieren oder auch einmal 'Nein' zu sagen - das alles fällt unter den Begriff 'Stressbewältigungstraining'. Dazu gehört auch, sich wieder eigene Freiräume zu schaffen und sich ohne schlechtes Gewissen Zeit für sich selbst zu nehmen. Deswegen kann es für Migräne-Patienten auch ratsam sein, zu einem Psychotherapeuten zu gehen." Dr. Förderreuther

Biofeedback

Auch das sogenannte Biofeedback ist einen Versuch wert. Dabei lernen Patienten in speziellen Sitzungen, wie sie Einfluss auf die Weite der Blutgefäße nehmen können. Im Falle der Attacke können sie dann versuchen, weitgestellte Blutgefäße wieder enger zu machen. Dieses Verfahren ist jedoch schwierig zu erlernen und wird nicht jedem Patienten angeboten – es gibt zudem leider nicht viele Therapieplätze.

Was bringt eine Umstellung der Ernährung?

Immer wieder werden bestimmte Nahrungsbestandteile als Auslöser für Migräneattacken angeschuldigt. Meist zu unrecht. Es ist ein menschliches Bedürfnis, für alles einen Schuldigen zu finden – wenn es nicht das Wetter ist, dann ist es die Ernährung. Eine gezielte Migräne-Diät gibt es jedoch nicht. Was viele Patienten nicht wissen, ist, dass oft im Vorfeld der Migränekopfschmerzen sogenannte Prodromalsymptome, das sind erste Vorboten einer Attacke, auftreten. In dieser Phase kommt es oft zu Heißhunger auf bestimmte Nahrungsmittel wie z.B. Süßigkeiten. In diesen Fällen ist der Heißhunger bereits Teil der Attacke. Isst man in dieser Phase eine Tafel Schokolade, löst das die Attacke nicht aus – die Migräne hat bereits begonnen! Nur wenn man den Eindruck hat, dass ganz bestimmte Nahrungsmittel reproduzierbar Attacken auslösen, sollte man prüfen, ob sich die Migräne bessert, wenn man diese Nahrungsmittel vermeidet.

Kann Akupunktur Migränebeschwerden lindern?

Die Akupunktur als vorbeugende Therapie der Migräne wurde in zahlreichen Studien untersucht. Interessanterweise besserten sich in den Vergleichsstudien nicht nur die Patienten, die mit echter chinesischer Akupunktur behandelt wurden, sondern auch die Patienten, die eine Scheinakupunktur erhielten. Krankenkassen übernehmen deshalb die Kosten in der Regel nicht mehr. Man kann sicher sagen, dass die Akupunktur nicht schadet und dass ein Behandlungsversuch sinnvoll sein kann, insbesondere, wenn der Patient der Methode gegenüber positiv eingestellt ist.

Gibt es Therapien mit Phytopharmaka?