Segen für homosexuelle Paare Warum tut sich die katholische Kirche so schwer damit?

Nach dem kategorischen "Nein" des Vatikans zur Segnung homosexueller Partnerschaften, geht eine Welle des Protests durch die katholische Kirche in Deutschland. Viele Priester planen für heute eine Segensfeier für Paare - egal ob schwul, lesbisch oder hetero. Einige Theologen sehen in der Aktion "#liebegewinnt" durchaus einen offenen Affront gegen die Kirchenoberhäupter. Konservative Katholiken rufen die Bischöfe beispielsweise in dem erzkonservativen Forum kath.net zu mehr Deutlichkeit auf. Sie fordern beispielsweise die Exkommunikation derjenigen, die sich nicht an die klare Ansage aus Rom halten.