Was tun, wenn die Knie zittern? Sechs Tipps für den Umgang mit der Angst am Berg

"Ich kenne Fälle von Jugendlichen, die nie Angst hatten und dann gehen sie durch die Pubertät durch und sind fast erwachsen und bekommen auf einmal Höhenangst - das ist hormonell bedingt. Was ganz oft der Fall ist, dass Leute gar keine Höhenangst haben, bis sie 35 - 40 werden - ich spreche jetzt nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, denn auch der Hormonhaushalt von Männern verändert sich, sowohl in der Jugend, als auch im Alter. Dann gehört dazu, wenn man älter wird, dass im unbewussten Denken das Gehirn realisiert: Okay, mein Mensch wird älter, der kann nicht mehr so schnell reagieren, der hat nicht mehr so viel Ausdauer, nicht mehr so viel Kraft. Und dann feuert das unbewusste Denken schon mal diese Stresshormone ab."