Diagnose Erkennen einer Schwindelerkrankung

Das Gleichgewichtsorgan liegt im Innenohr. Es besteht aus drei Bogengängen, die jeweils im rechten Winkel zueinander angeordnet sind - wie die drei Ebenen des Raums - und den "Steinchenorganen". In den Gleichgewichtsorganen befinden sich Sinneszellen, die mit winzigen Härchen besetzt und von einer Flüssigkeit umgeben sind. Bewegt man sich, so bewegt sich diese Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung und erzeugt Signale in den Sinneszellen. Über den Gleichgewichtsnerv werden diese Signale ans Gehirn gemeldet. Auf den Härchen der Sinneszellen der Steinchenorgane liegen kleine Kristalle, die sich bei Kopfbewegungen nach vorne, hinten, rechts oder links hin- und herbewegen und die Sinneszellen dadurch ebenfalls reizen.

Schließlich werden im Gehirn die Informationen der Gleichgewichtorgane und die Sinneseindrücke der Augen und der Haut- und Muskelfühler koordiniert. Dadurch kann man sich sicher - und schwindelfrei - im Raum orientieren und bewegen.