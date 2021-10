Schwierige Beziehung Spaltet Polen die EU?

Schon wird spekuliert, ob ein PolExit droht oder aber der Rauswurf Polens aus der EU. Denn das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts ist vorläufiger Höhepunkt eines schon länger dauernden Machtkampfs zwischen Warschau und Brüssel . Angesichts der Auseinandersetzung beim Thema Rechtstaatlichkeit fordert Manferd Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, verlässliche Zusagen von dem Land. Es geht um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen .

Mehrere Konfliktherde

Polen missachtet gegen das Land ausfallende Entscheidungen von EU-Kommission und Europäischem Gerichtshof (EuGH): Nachdem etwa der EuGH im Mai anordnete, Polen müsse unverzüglich den unter Missachtung von EU-Recht fortgeführten Braunkohletagebau Turów im Dreiländereck zu Deutschland und Tschechien beenden, ignorierte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki diese Anordnung. Außerdem wurden kürzlich E-Mail-Wechsel zwischen Morawiecki und seinem Kanzleichef bekannt. Daraus geht hervoir, dass Entscheidungen über Richterämter eng zwischen dem Ministerpräsidenten, dem polnischen Präsidenten und der dafür gar nicht befugten Verfassungsgerichtspräsidentin Julia Przyłębska abgestimmt wurden. Wie also steht es um die Rechtsstaatlichkeit in Polen? Jüngstes Beispiel ist Polens Umgang mit Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze und die Weigerung Polens, Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwachemit dieser Aufgabe zu betrauen.