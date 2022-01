Schweineherz für Menschen Welche Hoffnung verbinden Sie damit?

Eine Meldung, die aufhorchen ließ: In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland haben Ärzte einem 57-jährigen Patienten das Herz eines zuvor gentechnisch veränderten Schweins eingesetzt.

Möglicherweise könnte die "Xenotransplantation" weiterhelfen? Dabei würden tierische Organe in den Menschen verpflanzt, wobei durch eine Genveränderung beim Tier sichergestellt sein muss, dass die Organe vom menschlichen Körper nicht abgestoßen werden.

Was denken Sie über die Schweineherz-Verpflanzung?

Ein Mensch bekommt ein Schweineherz – und das Tagesgespräch fragt: Was halten Sie von diesem Fortschritt in der Medizin? Welche Hoffnungen und Chancen verbinden Sie damit? Welche Bedenken und Risiken sehen Sie?

Transplantationsmediziner Nagel: "Ein revolutionärer Schritt"

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Eva Kötting ist der Transplantationsmediziner Prof. Dr. Eckhard Nagel . Er ist Leiter des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth.

Die Verpflanzung des Schweineorgans sieht Eckhard Nagel als "revolutionären Schritt". Bei einer Operation dieser Art gebe es eine ganze Bandbreite an Risiken. "Aber es ist natürlich eine große Hoffnung, dass das funktioniert", so der Transplantationsmediziner. Möglicherweise kämen nun auch andere Organe wie beispielsweise die Leber für eine Transplantation in Betracht, sagt er.