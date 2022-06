Königliche Biester, schwarze Boten Schwäne in Teichen, Texten und Töpfen

"Es war ja früher das Essen der Könige anscheinend, da hat es ja Festtafeln gegeben, wo ein ganzer Schwan im Blätterteig gebacken worden ist oder in Aspik oder keine Ahnung, was die alles gemacht haben, das waren ja große Fressen."

Das Lieblingstier König Ludwigs II.

Kahnfahrt Ludwigs II. in der Venusgrotte von Schloss Linderhof

Seine Karriere ist beispiellos in der europäischen Kulturgeschichte. Der Aufstieg des Schwans beginnt als Begleiter von Apollon, dem griechischen Gott des Gesangs. Unaufhaltsam arbeitet er sich das ehemals hässliche Entlein empor zum Vehikel des Gralsritters Lohengrin. Als Krönung gelingt ihm schließlich der Sprung als absolutes Lieblingstier in die Grotten von König Ludwig II. Sein Job als schnödes Dekorationsobjekt in den Parks anderer Adelshäupter dagegen: ein klarer Abstieg. Aber auch wenn sich die Vögel heute freiwillig in unseren Grünanlagen aufhalten und ihre Flügel nicht mehr gestutzt werden: Angestarrt werden sie immer noch, und schlimmer: wenn sie zu zweit unterwegs sind, müssen sie ständig als Beleg dafür herhalten, dass es wahre Liebe „in echt“ tatsächlich gibt.