Schuld und Sühne Wie geht Gerechtigkeit für ehemalige Heimkinder?

"Ich habe meinen Peiniger lange gesucht – Jahre lang. Dann habe ich festgestellt, er ist in der Nähe von Nürnberg in Schwabach. Ich habe ihn angerufen. Habe ihm meine Geschichte erzählt, was er uns angetan hat. Dann hat er gesagt, er hört sich das nicht mehr an. Er hängt jetzt ein. Ich habe gesagt, hängen Sie ja nicht ein. Wenn Sie einhängen, dann komme ich, trete Ihnen die Tür ein und dann werden Sie sehen, was Ihnen passiert. Ich rufe in acht Tagen wieder an zur gleichen Zeit. Sie sind am Telefon. Und dann reden wir. Ich habe dann in acht Tagen angerufen, da war seine Frau am Telefon: Mein Mann ist nach Ihrem Telefon-Anruf am nächsten Tag gestorben. An einem Herzinfarkt."