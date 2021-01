Schnell gebaut und CO2-neutral Sind Holzhäuser die Zukunft oder eine Modeerscheinung?

"Man hat im Krieg die brennenden Städte gesehen und die haben deshalb so lichterloh gebrannt, weil bei den meisten Gebäuden die Decken aus Holz waren. Das war bei Bombardements natürlich eine Katastrophe. Das hat eine gewisse Urangst erzeugt. Und erst in den vergangenen 20 Jahren ist es gelungen, diese Entwicklung aufzuholen…Der Entflammpunkt bei Holz ist bei über 250 Grad. Ich denk jetzt nicht, dass jemand ein Feuerzeug direkt an die Decke hält. Auch dann ist es so, dass Holz sich nicht von selber frei entzünden wird. Es ist ja grundsätzlich so: Das Erste, was brennt, ist die Einrichtung."