Bayerische Berufungen und Instanzen: Der Schneider und die Schneiderin

Die Textilkünstlerin Susanne Winter in ihrem Atelier

Der Zuschnitt ist kein Buch mit sieben Siegeln, erklärt die Nürnberger Textilkünstlerin Susanne Winter.



"Ich hab mit 12 Jahren angefangen zuzuschneiden, zusammenzunähen, das hat natürlich hinten und vorne nicht gepasst. Dann fängt man an zu überlegen, warum passt das eigentlich nicht, wie macht man das wirklich. Dann hab ich mir so ein Heft gekauft: 'Wie helfe ich mir selbst?', 'Ich nähe selbst' wirklich nach Anleitung, Bild 1, Bild 2, Bild 3."



Susanne Winter ist Dozentin für Modedesign an der Hochschule Hof. Kleider sind eigentlich textile Kunstwerke, sagt sie. Aber in Zeiten des modernen bügelfreien Einheitslooks ...



Hauptsache bequem!



... fehlt das Gespür dafür. Deshalb steckt Susanne Winter mühevolle Näh-Arbeit lieber in Wandobjekte, die aus Stoff bestehen, den sie etwa mit Fotos von Küchenhandtüchern bedruckt hat. So hofft sie den Blick der Leute zu schärfen für:



"All das Textile, das um uns herum ist, und das wir nicht beachten."