Schlange, Chamäleon und Vogelspinne Soll die Haltung bestimmter Tiere verboten werden?

Exotische Tiere artgerecht zu halten ist in Deutschland gar nicht so einfach. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat deshalb den Vorstoß gemacht, eine Liste zu erstellen, die erlaubte Tiere enthält. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.