Was ist ein Schlaganfall? Arten, Symptome und Folgen eines Hirnschlags

"Der klassische Schlaganfall betrifft die mittlere Hirnarterie. Diese Arterie versorgt große Teile des Großhirns. Die klassischen Symptome zeigen sich auf der Gegenseite des Schlaganfalls. Wenn man also den Schlaganfall rechts hat, sind die Symptome links, zum Beispiel linksseitige Halbseitenlähmung bis hin zur vollständigen Lähmung von linkem Arm und Bein, linksseitige Gefühlsstörungen und linksseitige Gesichtsfeldbeeinträchtigungen. Wenn der Schlaganfall in der linken, mittleren Hirnarterie gelegen ist, kommen häufig Sprachstörungen dazu, weil bei Rechtshändern die Sprachfunktion in der linken Gehirnhälfte angesiedelt ist."