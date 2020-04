Prävention Vorsorge ist machbar

"Auch für langjährige Raucher lohnt es sich relativ schnell, mit dem Nikotin zu brechen. Selbst für einen Menschen, der 30 Jahre geraucht hat, sinkt das Risiko nach fünf Jahren ohne Nikotin in fast allen gesundheitlich relevanten Bereichen (Herzinfarkt, Lungenkarzinom und andere) in Richtung des Niveaus eines Nichtrauchers. Das gilt zum Teil auch für das Schlaganfallrisiko. Eine neuere Untersuchung zeigt, dass die Reduktion der Zigarettenmenge weniger bringt und auch der Raucher, der es schafft auf eine Zigarette zu reduzieren noch ein doppelt so hohes Risiko eines Nichtrauchers hat. Also besser ganz aufhören mit Rauchen."