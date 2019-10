Schlachtfeld Syrien Was halten Sie von Erdogans Offensive?

Während in Norwegen der Preisträger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben wird tobt vielerorts Krieg. Das Tagesgespräch schaut in den Norden Syriens und auf die Lage der Kurden.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, US-Soldaten aus der Grenzregion abzuziehen. Daraufhin waren türkische Truppen in Syrien einmarschiert.

Die Militäroperation richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, in der die Türkei einen Ableger der verbotenen PKK sieht. Ziel der türkischen Offensive ist eine sogenannte Sicherheitszone, in der die Regierung auch Millionen syrische Flüchtlinge unterbringen will, die derzeit in der Türkei leben. Vertreter der Kurden, auch in Deutschland, befürchten eine humanitäre Katastrophe.

Nun hat Donald Trump angekündigt, im Nordsyrien-Konflikt vermitteln zu wollen. Zugleich drohte er der Türkei mit Sanktionen, sollten Erdogans Truppen "inhuman" gegen Kurden vorgehen.

Was bedeutet das für die Lage in der Region? Darüber haben die Anruferinnen und Anrufer im Tagesgespräch diskutiert. Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn war Bente Scheller, Syrien-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.