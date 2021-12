"Der Mäusebaron" Schillers Urenkel Alexander von Gleichen-Rußwurm

Alexander von Gleichen-Rußwurm, geboren 1865 in Unterfranken, wuchs bei seiner Großmutter auf, Friedrich Schillers jüngster Tochter. Die hatte einen bayerischen Kammerherrn geheiratet und lebte auf Schloss Greifenstein bei Bad Kissingen. In einem eigenen Museum pflegte sie dort das Andenken an ihren Vater, den Dichter. Alexander von Gleichen-Rußwurm wurde wie sein berühmter Vorfahre Schriftsteller. Er lebte mit seiner Frau, einer dänischen Baronin, im Sommer auf Schloss Greifenstein, im Winter in München, wo er Kontakt pflegte zu zahlreichen Künstlern und Schriftstellern.

Thomas Mann schilderte die Affäre in seinem "Doktor Faustus"

Nach dem Ersten Weltkrieg führte der Baron ein Hotel in Wasserburg am Bodensee. In dieser Zeit kam er offenbar in Geldschwierigkeiten.



1925 kündigte er einem Münchner Juwelier die Übersendung einer kostbaren Perlenkette an, die dieser umarbeiten sollte. Als der Juwelier die - hoch versicherte und unversehrte - Sendung öffnete, enthielt sie keine Kette, dafür aber eine tote Maus.



Es folgten Untersuchungen und schließlich 1929 ein Prozess in Würzburg: Der Baron wurde beschuldigt, er habe in das Paket nicht etwa die kostbare Kette gesteckt, sondern eine (lebendige) Maus - in der Hoffnung, diese würde sich durch die Verpackung knabbern und befreien, das Paket käme leer und beschädigt an und die Versicherungssumme wäre fällig.



Gleichen-Rußwurm wurde zu 10.000 Reichsmark Strafe verdonnert und hieß ab diesem Zeitpunkt "Der Mäusebaron". Thomas Mann schilderte die Affäre später in seinem Roman "Doktor Faustus".