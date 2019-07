Schicksal wohnungslos Wen kümmert‘s?

Wohnungslose Menschen können sich direkt an ihre Gemeinde wenden, um eine Unterkunft zu erhalten. Menschen, denen der Wohnungsverlust droht, weil sie zum Beispiel Mietschulden haben oder ihnen eine Kündigung oder Räumungsklage droht, können sich direkt an das Sozialamt im Landkreis oder in der Kommune wenden.

Menschen, denen der Wohnungsverlust droht oder Menschen, die akut wohnungslos sind, können sich an Beratungsstellen der Diakonie und anderen Wohlfahrtsverbänden wenden.

In manchen Orten gibt es Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Tagesaufenthalte, Beratungsstellen, ambulante Wohnhilfen oder stationäre Einrichtungen. Die Mitarbeitenden beraten und unterstützen bei der Wohnungssicherung, bei wirtschaftlichen, gesundheitlichen sowie persönlichen Problemen und arbeiten eng vernetzt mit anderen Diensten zusammen.