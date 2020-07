Circus Corona: Wenn bei Artisten und Schaustellern nix mehr geht

"Freitag den 13. März war die letzte Vorstellung hier im Zirkus Krone Gebäude und auch auf Tournee. Denn wir hatten in diesem Jahr zum ersten Mal eine andere Situation, dass wir praktisch parallel gespielt haben. Wir waren auf Tournee mit dem Programm 'Mandana', Und parallel haben wir hier noch in München das dritte Programm der Winterspielzeit präsentiert. Und dann kam eben am Freitag den 13. die Nachricht: am nächsten Tag ist jetzt Schluss, wir dürfen nicht mehr spielen. Haben wir in Augsburg den Zirkus abgebaut, haben alle Artisten und Mitarbeiter, Tiere hierher nach München gebracht und dann mit allen Mitarbeitern und Artisten gesprochen und denen die Situation einfach erklärt und haben gesagt: 'So, ihr habt jetzt die Wahl. Wir können versuchen euch noch nach Hause zu bringen, sofern das geht, oder ihr könnt auch gerne hierbleiben.' Die meisten wollten natürlich nachhause zu ihren Familien, das ist ganz klar. Die mussten dann zurück - nach Rumänien und nach Bulgarien und nach Moldawien. Aber was viel schwieriger war, waren Artisten, die eben zurück nach Kiew, nach Moskau, nach Bogota mussten, nach Ulan-Bator in die Mongolei. Und dann hat man Flüge gebucht zu horrenden Preisen, und eine viertel Stunde später hat das Reisebüro wieder angerufen, hat gesagt: 'Die Flüge sind schon wieder gecancelt, wir müssen wieder was anderes suchen.' Ja dann musste man sich einfach neu sortieren."