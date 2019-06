Bayern 2 präsentiert San2 & His Soul Patrol

Er ist Wahl-Münchner mit einer Mission, Bayer mit amerikanischem Südstaatenslang und ganz vorne in der deutschen Rhythm 'n' Blues-Szene. Mit seiner Soul Patrol bringt San2 auch in diesem Jahr eine gesunde Dosis Musik für Herz und Beine unter's Volk.

Sonntag, 09. Juni 2019 Veranstaltungsort: Vilsbiburg, Miteinander OA Mittwoch, 03. Juli 2019 Veranstaltungsort: Straubing, Rivertone Festival, Raven Freitag, 12. Juli 2019 Veranstaltungsort: Ingolstadt, 30. Ingolstädter Bluesfest, Halle 9 Freitag, 18. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Ansbach, Kammerspiele

Bayerisch ausgesprochen führt der Name in die Irre: San2 sind nicht zwei, sondern der gebürtige Ingolstädter Daniel Gall. Sein Pseudonym stammt aus seinem "anderen" Leben als ehemaliger Graffiti-Sprayer und studierter Grafikdesigner. Daneben hat ihn schon immer die Musik begeistert, die er bereits als Kind im Elternhaus kennen lernte. Soul, Funk, Jazz, Rock 'n' Roll, Rhythm 'n' Blues und Gospel. Mit 17 Jahren beginnt er mit der Blues Harp, pilgert zu Wilson Pickett und ergattert sogar eine Anzug-Fliege des legendären James Brown.

Damn right, I've got the blues

Als Musiker geht San2 den klassischen Weg eines Bluesers, spielt viel auf Jam-Sessions und macht sich schließlich von Bayern ins Mutterland der Black Music auf. In San Francisco holt er sich den Feinschliff, erhält einen Aufbaukurs in Sachen Amerikanisch und steht mehrmals in der Woche mit Musikern der dortigen Szene auf der Bühne. Ein Hinweis eines dortigen Bandkollegen bleibt ihm bis heute oberstes Gebot: "Spiel nicht einfach nur die Songs, spiele mit ihnen!" So beschränken sich San2 & His Soul Patrol auch auf ihrem aktuellen Album "Hold On" auf griffige, radiotaugliche Stücke, die bei ihren Konzerten dann zu mitreißenden und immer überraschenden Momentaufnahmen werden.

Die richtige Band an seiner Seite

Nach einem Zwischenstopp in Amsterdam ist San2 nun in der bayerischen Landeshauptstadt heimisch geworden und hat mit seiner Soul Patrol die passende Begleitband mit starken Instrumentalisten an seiner Seite. Der Bandsound ist angenehm zugänglich, aber nicht glatt poliert und versprüht altes Rhythm 'n' Blues-Feeling, ohne gezwungen retro zu klingen. Großen Anteil daran hat Geoff Gascoyne, der auch schon Jamie Cullum formte und spontan zusagte, als er die Anfrage aus Bayern erhielt, San2 zu produzieren.

Nach den erfolgreichen Auftritten 2016 unter anderem mit Jamie Cullum ist der Sänger und Entertainer auch 2018 wieder auf Tournee und folgt seiner Mission, Deutschland mit dem Rhythm 'n' Blues-Virus zu infizieren. Bayern 2 präsentiert alle Bayern-Termine von San2 & His Soul Patrol.