Russland bombardiert zivile Ziele Welche Antwort muss jetzt kommen?

Bei russischen Raketenangriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Viele Menschen wurden mitten in ihrem Alltag getroffen. Russlands Staatschef Wladimir Putin sagte in einer Videoschalte mit seinem Sicherheitsrat, die Attacken seien eine Reaktion auf "terroristische" Handlungen Kiews wie der Anschlag auf die Krim-Brücke am Samstag.