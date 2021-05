Corona-Ausbruch am Mount Everest "Für Nepal geht es um viel Geld"

Trotzdem sind viele Expeditionen vor Ort im Everest-Basislager, um in nächster Zeit ihre zahlenden Kunden Richtung Everest-Gipfel zu bringen. Berichten zufolge gibt im Basecamp einen großen Corona-Ausbruch. Der österreichische Anbieter Furtenbach Adventures brach seine Expedition ab und bezeichnete die Situation vor Ort als "unmenschlich". Trotzdem lassen die nepalesischen Behörden das Geschehen am Mount Everest bislang weiterlaufen. Billi Bierling ist Bergsteigerin und Journalistin aus Garmisch-Partenkirchen. Sie lebt sechs Monate im Jahr in Nepal und leitet dort Expeditionen auf Sechstausender.