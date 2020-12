Max Deisenhofer, Grüne "Rücktritt von Kultusminister Piazolo behebt die Probleme nicht"

Deisenhofer forderte, zum Beispiel bei der störungsanfälligen Lernplattform "Mebis" mit mehr Personal und mehr finaziellen Mitteln nachzubessern. "Das ist kein Hexenwerk. Ich habe nur das Gefühl im Sommer hat man darauf vertraut, wir gehen jetzt wieder in den Präsenzunterricht. Man hat sich einfach schlecht vorberreitet."

"Wenn die Weihnachtsferien am 11. Januar vorbei sind, dann muss der digitale Unterricht in Bayern auch funktionieren."

Der Bildungspolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, Max Deisenhofer, kritisierte die Arbeit von Kultusminister Piazolo, hielt sich aber mit Rücktritsforderungen zurück. Es sei fraglich, ob mit dem Austausch des Kultusminsters die strukturellen Probleme an Bayerns Schulen behoben werden,“ so der grünen Bildungspolitiker Deisenhofer.