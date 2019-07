Diagnose Was steckt hinter den Rückenschmerzen?

Wann ein Bandscheibenvorfall vorliegt

Vom Bandscheibenvorfall spricht man dann, wenn sich Einrisse im Faserring der Bandscheibe bilden und Material aus dem Bandscheibenkern durch die Risse in den Wirbelkanal rutscht. Dadurch können Nervenwurzeln gedrückt werden, was zu einem massiven Schmerz im betroffenen Bein führen kann. In einigen Fällen wird dadurch auch das Nervensignal zu den Muskeln bzw. der Blase abgeschwächt und es kommt zu einer Muskel- oder Blasenlähmung. In diesem Fall ist eine sofortige Operation unausweichlich.