Gesundheit 2020 Rückblick auf ein schweres Jahr

Ein denkbar schwieriges Jahr geht zu Ende. Kaum jemand hätte sich träumen lassen, dass ein Virus unsere Welt innerhalb kürzester Zeit so verändern kann. Was den Bereich Gesundheit angeht, so hatten und haben aber nicht nur jene unter den Folgen von SArs-CoV-2 zu leiden, die sich infiziert haben.

Das Gesundheitsgespräch schaut zurück auf 2020

Im Studio: Dr. Marianne Koch und Prof. Rembert Koczulla

In der Sendung wird aber auch der Rehabilitationsmediziner Prof. Rembert Koczulla für all jene zugeschaltet sein, die unter den Nachwirkungen der Covid19-Erkrankung leiden. Prof. Koczulla behandelt in einer Rehaklinik Patienten und Patientinnen, die sich z.B. von einer langen Beatmung erholen oder Probleme am Herzen durch das Corona-Virus haben. Zu einigen dieser Spätfolgen können wir ebenfalls begleitend Dossiers anbieten, wie etwa Fatigue, COPD oder Herzschwäche.