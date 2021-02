Zentrum der Anthroposophie Wie Rudolf Steiner in München wirkte

Das Internationale Zentrum der anthroposophischen Gesellschaft ("Goetheaneum") in Dornach im Schweizer Kanton Solothurn

Die Aufführung der Mysteriendramen Rudolf Steiners, seine regelmäßigen Vorträge sowie Ausstellungen, künstlerischen Darbietungen, Lesungen, Rezitationen und Tagungen: all das hatte schon 1910 bei Münchner Freunden und Unterstützern die Idee eines eigenen Hauses reifen lassen. Bislang fanden die Veranstaltungen in angemieteten Sälen und Theatern statt. Dieses Provisorium sollte durch den Bau eines anthroposophischen Tempels beendet werden.



Im April 1911 wurde ein Verein zur Errichtung einer solchen Weihestätte gegründet: des Johannesbaus, benannt nach Johannes Thomasius, einer Hauptgestalt der Mysteriendramen.



Bereits im Sommer 1911 wurde in Schwabing ein Grundstück gefunden und angekauft: Es lag unmittelbar hinter der evangelischen Erlöserkirche, zwischen Germania-, Fuchs- und Ungererstraße, dem Standort des heutigen "Fuchsbaus".



Die nach Angaben Rudolf Steiners erstellten Baupläne wurden der Münchner Lokalbaukommission vorgelegt. Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Es gab Einsprüche von Anwohnern. Besonders die evangelische Erlöserkirchengemeinde fühlte sich durch die unmittelbare Nachbarschaft zu einem "Anthroposophentempel" gestört und bekämpfte das Projekt.



Rudolf Steiner zögerte nicht lange und wich ins Schweizerische Dornach bei Basel aus. Dort schenkte ihm ein wohlhabender Anhänger ein großes Hügelgrundstück in unbebauter Natur. Im September 1913 wurde der Grundstein für das "Goetheanum" gelegt, bis heute Zentrum der internationalen Anthroposophischen Bewegung und Sitz der "Freien Hochschule für Geisteswissenschaft".