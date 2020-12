Rosl Mayr: Königin der Nebenrollen

"Ja, also ich war da, es gab keinen Leichenschmaus, was sonst so üblich ist. Und ich hatte mir gedacht, weil ich sie so gern mochte, ich muss da hingehen.



Und es war dann schon irgendwie total bedrückend, dass man dann erst mal erfährt, dass sie eigentlich ein sehr zurückgezogenes Leben hatte oder sich auch vielleicht geschämt hätte oder einfach nicht wollte, dass man weiß, in welcher Situation sie ist.



Wir saßen ja oft in der Maske oder in der Garderobe und haben einfach ein bisschen geplaudert und so. Aber da war nie irgendwie ein Wort des Jammerns oder ein 'Mei, Uschi, du ich sag dir eins, mir geht es gar nicht gut'. So was gab es gar nicht."