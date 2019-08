Romantik pur Besuch bei einem Kleinbauern

Raus aus dem 'Hamsterrad' und heim auf den Hof! Martin Dengler macht den Wachstumstrend in der Landwirtschaft nicht mit. Er ist ein Kleinbauer und lebt von einem 14-Hektar-Biohof, seltenen Tierrassen und Glamping-Gästen. Und er hat eine Landmaschine entwickelt - den "Wiesenengel".

Mit dem "Wiesenengel" ist Martin Dengler vielleicht ein erfinderischer Coup gelungen, auf jeden Fall ist der Verkauf und Vertrieb ein weiteres Standbein für den kleinen Biohof. Beim "Wiesenengel" handelt es sich um eine Maschine, die mit rotierenden Messern Wiesen, die von Wildschweinen aufgewühlt wurden, wieder einebnet und glättet.

Der Biobauer meidet das heute "Übliche", so weit es geht

Sich und seine Familie möglichst selbst versorgen, unabhängig sein - darum geht es dem zweifachen Vater und Biolandwirt Martin Dengler. Und auch um den Erhalt seltener Nutztierrassen. Seine Shropshire-Schafe zum Beispiel halten das Gras in seiner Christbaumkultur kurz. Die Milch kommt von seinen hübschen Hinderwälder Kühen, und Sundheime Hühner picken auf dem Hof.

Versucht da einer die Zeit anzuhalten?

Echte Pferdestärken

Martin Dengler hat einen modernen Traktor und zwei kleine Oldtimer-Schlepper. Seine Leidenschaft aber gilt den ursprünglichen Pferdestärken, seinen Kaltblut-Rössern. Mit denen rückt er Holz oder häufelt die Kartoffelbeete mit dem Pflug an. Aber auch Touristen kutschiert er mit ihnen.

Weit und breit wirtschaftet kein Landwirt in Neuhaus bei Hohenberg an der Eger so kleinteilig und altmodisch wie er. Martin Dengler hat den 14 Hektar kleinen Hof der Familie, wie bereits sein Vater, nicht vergrößert. Aus Prinzip.

"Alle meinen, es geht nur, wenn alles immer größer werden muss in der Landwirtschaft. Bei mir ist das anders." Martin Dengler

Früher arbeitete er mit seinem Vater etliche Jahre als Lohnmähdrescher bei anderen Bauern, als Dienstleister, als Einkommenskombination. Doch die Maschinen waren teuer, der Leistungsdruck hoch. Die Entlohnung am Ende? Martin Dengler schüttelt den Kopf.

Raus aus dem 'Hamsterrad' und heim auf den Hof

Mit der Sense mähen

Nach dem Abschied vom Lohndrusch arbeitete er noch einige Jahre als Vertreter bei einer Düngermittelfirma und bei Landmaschinenherstellern. Doch immer war da dieser ständiger Druck, möglichst viel Umsatz zu machen.

Die Arbeit mit kleinen Maschinen, mit Sense und Rechen beflügelt ihn dagegen ganz offensichtlich. Und auch wenn seine Hinterwälder Kühe zwar eine kleine Rasse sind und die Milchleistung entsprechend bescheiden ist - sei's drum. Die Milch reicht leicht als Trinkmilch und Käse für sich und seine Familie. Den Großteil kaufen im Sommer übrigens die Urlaubsgäste. Ihnen erklärt er dann bei Hofführungen auch, warum er diese Art Landwirtschaft betreibt: