Renaissance auf Rollen Wie "Jamskating" das Rollschuhfahren wieder cool macht

Eine Kombi aus Tanz, Breakdance-Moves und Jane Fonda-ähnlichen Aerobic-Bewegungen aus den 80ern auf Rollschuhen – das ist Jamskating. Die spezielle Form des Rollschuhfahrens ist zuletzt ein riesiger Hype im Netz: Bei Instagram und TikTok laden viele Skaterinnen und Skater kurze Videos hoch, in denen sie auf ihren Rollschuhen Choreographien zu bekannten Liedern tanzen und sich während des Fahrens filmen.

Oumi Janta: Mit Jamskating zum Instagram-Star

Bekanntestes Beispiel ist wohl gerade die Berliner Skaterin Oumi Janta (29). Eines ihrer Videos auf Instagram wurde Ende Juni zum viralen Hit. Prominente wie die Sängerin Alicia Keys teilten das Video auf ihren Profilen, sodass es mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe hat. Oumi Janta hat auf Instagram inzwischen mehr als 800.000 Abonnent*innen und Werbedeals mit Firmen wie zum Beispiel Adidas.

Das Discogefühl von damals

Rollschuhfahren – das verbindet man oft mit einem Discogefühl aus den 80ern und 90ern. Oder mit bekannten Filmen wie "Roll Bounce" (2005) oder "Vorwiegend heiter" aus dem Jahr 1955. In dem schnallt sich der Schauspieler Gene Kelly die Rollschuhe unter die Schuhe und steppt auf ihnen nachts durch New York. Die meisten kennen wohl das Dauerbrenner-Musical "Starlight Express", in dem alle Darsteller*innen auf Rollschuhen durch die Aufführungshalle in Bochum flitzen.

Jamskating auch in München

Auch Nicole Adamczyk (46) jamskatet, auf der Theresienwiese in München auf ihren petrolfarbenen Rollschuhen. Sie dreht sich und verbiegt sich zum Beat. Wenn sie ein Video für ihren Instagram-Account plant, übt sie zuerst ein paar Schritte ein, "packt dann ihren Mann ein", wie sie es nennt, und lässt sich dann von ihm filmen. Wenn sie mit dem Ergebnis zufrieden ist, landet das Video im Netz.

"Das ist auch so ein Lebensgefühl, dieses 80er Lifestyle irgendwie, natürlich war in den 80ern nicht alles toll, aber dieser Lifestyle, diese Leichtigkeit, die die damals hatten, hab ich das Gefühl, das trägt sich einfach." Nicole Adamczyk, Jamskaterin aus München

Jamskating als Teil der schwarzen Kultur in den USA

Die Wurzeln, sagt man, hat das Jamskating in der Rollschuhdisko, also beim Skaten auf den Rollschuhbahnen in den 70ern und 80ern. Als Geburtsort der Roller-Disco-Kultur gilt das Empire Rollerdrome im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Getanzt wurde dort zu Funk und Disco-Musik. Skaten wurde ein wichtiger Teil der schwarzen Kultur Amerikas und zu einer Lebenseinstellung. Aus den USA schwappte der Trend dann rüber nach Europa. Bis heute ist Jamskating Teil der Popkultur.