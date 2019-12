Ozeanforscher warnt Rohstoffabbau in der Tiefsee wäre Umweltzerstörung

Über den Mond wissen wir mehr, als über das, was 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche vor sich geht, heißt es. Aber die Menschheit schickt sich an, auch die Tiefsee zu erkunden - auch aus wirtschaftlichem Interesse. Ozeanforscher Dr. Matthias Haeckel warnt vor unabsehbaren Folgen für das Ökosystem, wenn Unternehmen und Staaten ihr Vorhaben umsetzen würden, in großem Stil Rohstoffe in der Tiefsee abzubauen.

Staaten und Unternehmen haben es auf die Rohstoffvorkommen auf dem Meeresboden abgesehen: riesige Mengen von Mangan, seltenen Erden, Kobalt oder Erze in sogenannten Massivsulfid-Lagerstätten – alles Stoffe, nach denen moderne Industriestaaten gieren. Wissenschaftler, die das Leben in der Tiefe erforschen, befürchten die Zerstörung dieses Ökosystems.

Einer dieser Forscher ist Dr. Matthias Haeckel, Biochemiker am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Tilman Seiler hat ihn in der radioWelt interviewt.

Tilman Seiler: Dr. Haeckel, Sie haben schon mehrere Expeditionen absolviert. Was gibt es dort unten im Ozean zu entdecken?

Dr. Matthias Haeckel: Da unten gibt es, entgegen dem, was wir noch so vor zwei, drei Jahrzehnten geglaubt haben, doch eine große Vielfalt an Organismen und Lebewesen zu entdecken. Es ist also ein sehr vielfältiges Ökosystem, ganz speziell im Zusammenhang mit diesen Manganknollen und hydrothermalen Vents, die Massivsulfid-Lagerstätten bilden.

Welche Lebewesen findet man in dieser großen Tiefe?

Eigentlich alles Ähnliche, was wir auch aus dem Flachwasser kennen: Seegurken, kleine Korallen, Schwämme, Fische natürlich, ganz viele Würmer, die am Boden leben, Bakterien. Nur die Anzahl ist deutlich geringer als im Flachwasser, weil das Nahrungsangebot geringer ist, dafür ist die Artenvielfalt in der Tiefe aber größer.

Industriestaaten und Großkonzerne erkunden derzeit einige Tiefseegebiete. Wenn nun der Tiefseebergbau im großen Stil startet, was könnte er zerstören?

Manganknollen enthalten die Metalle Mangan und Eisen, aber auch die Elemente Kupfer, Nickel und Kobalt.

Das ist das, was man sich als Gesellschaft vor Augen führen muss. Das ist wie beim Bergbau an Land: Die Rohstoffe liegen hauptsächlich an der Oberfläche – gerade bei den Manganknollen ist das so. Das sind zweidimensionale Ressourcen, das heißt, die liegen tatsächlich nur so an den oberen zehn, fünfzehn Zentimetern des Meeresbodens, und wenn wir diese Rohstoffe abbauen, um ökonomisch zu sein, dann sprechen die Firmen von 200 bis 300 Quadratkilometern pro Jahr pro Abbaugebiet. Das entspricht etwa der Größe Münchens. Das heißt, das sind riesige Flächen, die wir abbauen werden, und es hängt am Ende auch davon ab, ob wir nur drei oder vier Abbaugebiete haben werden, oder ob es weltweit 30 oder 50 sind. Wenn wir in diese Größenordnung vordringen, dann werden wir tatsächlich eine große Umweltzerstörung haben.

Nun könnte man zynisch sagen: Von dem Leben da unten haben wir bisher kaum etwas mitbekommen. Und Sie haben ja selbst gesagt, die Arten in der Tiefsee gibt es an anderer Stelle im Meer auch. Was müssen uns da die Verluste in der Tiefe kümmern?

Da ist zum einen, dass diese Biodiversität mittlerweile als an sich schützenswert definiert ist. Was es bedeutet, wenn wir dort unten die Arten tatsächlich vernichten, das wissen wir gar nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass die Arten quer über den Pazifik miteinander verwandt sind. Wir haben aber im Augenblick noch gar kein Verständnis dafür, über wie viele Generationen, über welche Zeiträume oder mit welchen Zwischenschritten das räumlich passiert. Das heißt, wir können im Augenblick nicht abschätzen, was das wirklich bedeutet, wenn in dem Ökosystem in der Tiefsee die Arten aussterben.

Befürworter des Tiefseebergbaus sagen, das sei alles viel umweltfreundlicher und auch sozialer, als Bodenschätze unter fragwürdigsten Bedingungen an Land zu fördern. Was würden Sie einwenden?

Das ist ein fragwürdiges Argument, weil sie dabei immer unter den Tisch fallen lassen, dass zwar der Abbau woanders stattfindet, aber die Strukturen, die wir dabei haben mit den Ländern, die diese Rohstoffe abbauen, gar nicht so unterschiedlich sein werden, weil auch in diesen internationalen Gebieten inzwischen mehrere Entwicklungsländer unterwegs sind, Lizenzen beantragt haben für die Exploration.



Im Augenblick gibt's noch nicht den rechtlichen Rahmen für den Abbau, und die Verhüttung wird nach wie vor an Land passieren – sehr wahrscheinlich in den Ländern, wo es im Augenblick auch stattfindet, weil dort die Infrastruktur da ist. Und am Pazifik ist Mexiko am dichtesten dran, das wird man nicht nach Europa schaffen. Da wird dann zwar ein anderer Rohstoff verhüttet, aber die sozialen Probleme werden genauso auftreten, wie sie jetzt beim Landbergbau in anderen Nutzungsformen in Entwicklungsländern stattfinden.