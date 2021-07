Bayern 2 präsentiert Ringsgwandl

Einem anderen bayerischen Urgestein haben wir es zu verdanken, dass Georg Ringsgwandl in den 70ern den Weg auf Münchner Kleinkunstbühnen fand. Willy Michl befreundete sich 1976 mit dem jungen Arzt und ließ ihn ab und zu im Vorprogramm seiner Konzerte auftreten. Das brachte Ringsgwandl auf den Geschmack und ab 1978 tingelte er stark geschminkt und in gewollt geschmacklosem Bühnenoutfit mit seinem ersten Soloprogramm "Gurkenkönigs Hausfrauenshow" über die Kleinkunstbühnen Bayerns. Es sollte ein paar Jahre dauern, bis er 1984 seine erste Schallplatte aufnahm, die er mit der für ihn typischen Mischung aus Sarkasmus und Understatement "Das Letzte" nannte.

Es waren schon immer die Widersprüche des Alltags, das Paradoxe in unseren Lebensentwürfen, das Absurde und Abseitige, das Georg Ringsgwandl ganz besonders interessierte, dem er in seinen Liedern mit viel Ironie, aber auch mit einem großen Gespür für die Poesie der eher unscheinbaren Momente des Lebens zu Leibe rückte. Dafür wurde er mit Preisen wie dem Salzburger Stier, dem Deutschen Kleinkunstpreis oder dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik bedacht. Live war Georg Ringsgwandl der Kleinkunstszene bald entwachsen, trat mit Band in Clubs und Hallen auf. Musikalisch reicht seine Palette inzwischen von Rock, Folk, Country und Blues bis hin zu Funk, Punk und Volksmusik, er wechselt live gerne mal von der E-Gitarre zur Zither und wieder zurück.