Richtungskampf in der AfD Wer gewinnt die Oberhand?

Nach der Parteitagsrede von AfD-Chef Jörg Meuthen hagelt es Kritik: Mitglieder werfen ihm vor, die Partei zu spalten. Meuthen hatte unter anderem gemahnt, es gebe in der AfD zu wenig Distanz zur sogenannten Querdenken-Bewegung. Auch bei Begriffen wie "Corona-Diktatur "und "Ermächtigungsgesetz" empfahl er Zurückhaltung. Das sorgt intern für heftigen Streit.

Meuthen-Kritik - ein riskantes Manöver?

Wer gewinnt die Oberhand beim Richtungskampf in der AfD - die gemäßigten oder die radikalen Kräfte? Hat die AfD eine Chance, sich langfristig als eine Partei rechts von der Union zu positionieren? Dafür bräuchte es eine Abkehr von den Tabubrüchen der Vergangenheit. Wie viel Erfolg hätte so eine Strategiewende? Und: Gehört die Lust an der gezielten Provokation nicht untrennbar zum Profil der Partei? Wie wahrscheinlich ist es, dass sich die beiden Lager nochmal versöhnen?

Experten bei Bayern 2

Im Gespräch mit Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius ist Liane Bednarz, Publizistin und Juristin.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.