Kochen mit Fabio Rezepte aus Italien

RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO

Zutaten

für die Gemüsebrühe:

1 Liter Wasser, Salz

2 mittelgroße Karotten

1 große Selleriestange

1 rote Zwiebel

2 Lorbeerblätter

für den Risotto:

320 g Risottoreis Carnaroli

1 rote Zwiebel

100 ml trockener Rotwein

50 g Butter

100 g geriebener Parmesankäse

4 EL Olivenöl extra vergine

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung

Risotto hat den Ruf, ein kompliziertes Gericht zu sein. Dabei ist das Gegenteil der Fall, sagt Fabio während er schon mal die Zwiebel fein hackt und die abgelösten Blätter vom Radicchio in schmale Streifen schneidet. Allerdings muss man bei der Zubereitung ein paar Grundregeln beachten, soll das Resultat cremig und bissfest werden, statt klumpig und matschig. Für ein Risotto braucht man zum Beispiel Geduld. Schließlich ist es keine einfache Reisbeilage, die bloß in Salzwasser gekocht werden muss. Dann muss man die ganze Zeit daneben stehen bleiben, die Brühe nach und nach dazugeben und ständig umrühren. Denn nur auf diese Weise wird auch die Reisstärke freigesetzt, die dafür sorgt, dass ein Risotto cremig wird. Sobald die Gemüsebrühe fertig ist, beginnt Fabio mit dem Risotto. Er wählt dafür eine Pfanne mit breitem Rand oder einen flachen Topf.

Der Reis braucht Platz, um quellen zu können, sagt er. Darin dünstet er dann bei mittlerer Hitze zunächst die kleingeschnitten Zwiebeln in Olivenöl Extravergine an und dann den – und das ist ihm wichtig - ungewaschenen Reis. Sind alle Körner von einem Fettfilm überzogen, gießt er mit Rotwein auf und gibt anschließend den klein geschnittenen Radicchio hinzu. Erst wenn der Wein vollkommen verdampft ist, beginnt die wichtigste Phase, ebenfalls bei mittlerer Hitze. Von nun an darf man sich nicht vom Herd entfernen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus und der Reis brennt an. Man darf nämlich nur wenig Brühe auf einmal aufgießen. Und erst, wenn die verkocht ist, darf man nachgießen. Wenn man aber zu viel Brühe auf einmal angießt, gerade am Schluss, kann es passieren, dass der Reis gar, die Brühe aber noch nicht verkocht ist. Dann hat man Reisbrühe statt Risotto. Es kommt also darauf an, den richtigen Punkt zu treffen. Und immer Umrühren!

Zwischendurch schmeckt Fabio immer mal wieder ab, um zu sehen, ob er den richtigen Garpunkt getroffen hat: Das Reiskorn soll innen noch Biss haben, außen aber cremig sein. Nach ungefähr 30 Minuten ist es soweit. Fabio nimmt dann sofort die Pfanne vom Herd und gibt die Butter hinein. Jetzt beginnt die manticatura, das heißt, bei ausgeschaltetem Herd rührt Fabio den Risotto um, bis die Butter zerschmolzen ist. Das macht ihn noch cremiger. Zum Schluss gibt er eine ordentliche Portion frisch gemahlenen Pfeffer dazu und auch schon etwas geriebenen Parmesankäse. Den Rest dann direkt am Tisch. Einmal noch umrühren, dann sofort servieren, sonst gart der Risotto noch weiter.

Risotto al Radicchio Rosso

GESCHMORTE GEFLÜGELPFANNE AUF MEDITERRANE ART

Zutaten (für 4 Personen)

1 mageres Huhn/Hahn ca. 1,2 kg

2 Knoblauchzehen

6 Sardellenfilets

1 EL Kapern

200 ml Weißwein

etwas Wasser

1 Bund frischer Kräuter mit Rosmarin, Myrte, Salbei, Majoran, Lorbeerblätter

2 EL Olivenöl extra vergine

Zubereitung

Gutes Essen bedeutet für Fabio immer auch gesundes Essen. Aus diesem Grund legt er großen Wert darauf, dass seine Zutaten aus regionaler Landwirtschaft und artgerechter Tierhaltung stammen. Erst recht bei Geflügel. Das Huhn oder der Hahn muss vom Biohof kommen oder zumindest aus Freilandaufzucht. Fabio wählt zudem für seine Schmorpfanne stets ein ganzes Huhn, am besten von einer heimischen Rasse. Das findet er in der Toskana mit etwas Glück sogar an der Fleischtheke im Supermarkt. Ansonsten natürlich beim Fachmann, von dem es sich das Huhn gleich zerlegen lässt. Nimmt man ein ganzes Huhn, wird die Soße würziger. Denn gerade die Haut und die Knochen geben ihr ein ganz besonderes Aroma.

Zunächst wäscht Fabio das Geflügel gründlich unter fließendem Wasser und kontrolliert, ob Federkiele zurückgeblieben sind, die er gegebenenfalls auszupft. Anschließend bindet er die Kräuter mit Küchenfaden zu einem Bund zusammen und reißt bei den Lorbeerblättern den Rand ein, damit sie ihr Aroma besser abgeben können. Dann nimmt er sich die Kapern und Sardellen vor. Beides spült er gut unter fließendem Wasser ab: die Kapern in einem Sieb. Bei den in Salz eingelegten Sardellen wäscht er anschließend auch die Schuppen ab, öffnet sie dann wie ein Buch und holt die Gräten heraus. Übrig bleiben jeweils zwei Filets.

Nun zerdrückt Fabio mit dem Handballen die geschälten Knoblauchzehen und schneidet sie in grobe Stücke. Dabei entfernt er auch ihr grünes Herz, das Knoblauch so schwer verdaulich macht. Zum Schluss dünstet er sie bei starker Hitze in Olivenöl in einer Pfanne mit breitem Rand. Sobald das Öl heiß ist, gibt er die Stücke vom Huhn dazu und brät sie für etwa zehn Minuten scharf an. Dabei wendet ich sie immer wieder, damit sie von beiden Seiten anbraten. Der Knoblauch soll dabei nicht anbrennen. Er ist ein wichtiger Geschmacksgeber für das Huhn! Ist das Fleisch goldgelb geworden, verteilt Fabio darüber zunächst die Kapern und dann auch die Sardellenfilets, die er dabei mit den Händen zerkleinert. Die Sardellen lösen sich in der Soße auf und geben ihr einen würzigen Geschmack. Dabei immer wieder umrühren! Anschließend gibt er den Kräuterbund dazu - am besten tut man ihn unter das Fleisch - und gießt auch sofort mit dem Weißwein auf. Den Herd auf milde Hitze runterschalten und einen Deckel auf die Pfanne setzen. Nun muss das geschmorte Huhn noch weitere 40- 50 Minuten garen. Ab und zu nimmt Fabio den Deckel ab, dreht das Fleisch um und gießt, wenn nötig, Wein oder Wasser dazu, ganz nach Belieben. Kurz vor Schluss kontrolliert er mit der Messerspitze, ob das Fleisch innen noch rosig ist und salzt eventuell nach.

Die Wartezeit nutzt er, um den Tisch zu decken, sowie einen gemischten Salat oder wahlweise gedünstetes Gemüse vorzubereiten.

Am Schluss den Kräuterbund herausnehmen und etwas Wein angießen, damit die Soße cremiger wird.

Geschmorte Geflügelpfanne auf mediterrane Art

FRÜHSOMMERLICHE GEMÜSECREMESUPPE

Zutaten (für 4 Personen)

für die Gemüsecremesuppe:

1 kg frischen Blattspinat

500 g Kartoffeln

250 g Lauch

4 EL Olivenöl extra vergine

Salz

für die Dekoration:

80 g Kirchererbsen

80 g frische Erbsen

2 kleine Karotten

Salz

1 Knoblauchzehe für die Erbsen

½ TL schwarze Pfefferkörner für die Kichererbsen

Zubereitung

Fabios Gemüsecreme ist ein einfaches Gericht. Trotzdem muss man sich dafür Zeit nehmen. Denn jede Zutat wird einzeln zubereitet. Fabio verwendet nie Hülsenfrüchte aus der Dose, sondern nur getrocknete Ware. Er weicht sie über Nacht ein und kocht sie am nächsten Tag in ordentlich Salzwasser, zusammen mit einigen Pfefferkörnern, 30-40 Minuten lang bei geringer Hitze weich.

Als erstes nimmt er sich die beiden Zutaten vor, die er - wie die Kichererbsen – als Dekoration verwendet. Er kocht zunächst die geschälte Karotte in etwas Salzwasser. Sie soll allerdings bissfest bleiben, wie auch die frischen Erbsen, die er mit einer kleingehackten Knoblauchzehe bei milder Temperatur in einem Esslöffel Olivenöl gar dünstet und mit Salz abschmeckt.

Dann wäscht er den Spinat, bevor er ihn zusammen mit wenig Wasser und etwas Salz in 10 min garkocht. Während die geschälten Kartoffeln ebenfalls in Salzwasser kochen, schneidet er den gewaschenen Lauch in dünne Ringe und dünstt ihn in einer Pfanne in etwas Olivenöl, bis er gar ist. Erst danach kommt alles zusammen in einen Topf. Das meiste ist damit getan. Nun schüttet Fabio den Spinat, den Lauch und die Kartoffeln, die er vorher mit einer Gabel zerdrückt hat, in einen hohen Topf. Darin zerkleinert er dann das Gemüse mit einem Pürierstab zu einem feinen Brei. Zwischendurch gießt er immer mal wieder etwas heißes Wasser dazu. Die Creme darf weder zu flüssig werden, noch darf sie ein Püree sein. In der Regel geht das sehr schnell, wenn das Gemüse lange genug gekocht wurde. Danach schmeckt er noch mit Salz ab und stellt den Topf zum Erwärmen erneut auf den Herd. Dort rührt er noch zwei, drei Esslöffel Olivenöl unter.

Jetzt ist die Gemüsedekoration an der Reihe: Als erstes schneidet er die Karotte in kleine Würfel, damit alles gleich groß wird. Erbsen, Karotte und Kichererbsen dienen übrigens nicht nur als Dekoration. Sie sollen im Mund auch einen bissfesten Kontrast zur Creme bilden. Denn hat alles die gleiche Konsistenz, wird es schnell langweilig. Und wer möchte, kann sich später noch selbst mehr davon auf den Teller tun.

Erst wenn die Gäste bereits am Tisch sitzen, füllt Fabio die aufgewärmte Gemüsecreme in die Suppenteller und verteilt darauf vorsichtig die Kichererbsen, die Karottenwürfel und die frischen Erbsen. Er achtet darauf, dass sie nicht in der Creme versinken. Das Auge soll schließlich auf seine Kosten kommen. Bevor er zum Abschluss das Ganze noch mit winzig kleinen, würzigen Rosmarinblüten dekoriert, gibt er noch einen Schuss Olivenöl dazu.

Frühsommerliche Gemüsecremesuppe

BACHFORELLE IN BACKFOLIE

Zutaten (für 4 Personen):

1 große oder 2 mittlere Bachforellen (insgesamt mindestens 800 g)

1 Selleriestange

1 mittlere Karotte

1 Schalottenzwiebel

frische Petersilie

2 Stiele Bohnenkraut

4-5 Wacholderbeeren

1 Lorbeerblatt pro Forelle

50 ml trockener Weißwein pro Forelle

2 El Olivenöl extra vergine pro Forelle

Salz

Frische und Qualität lautet das oberste Gesetz bei Fisch. Fabio verwendet daher möglichst nur heimische Fischsorten. In der Toskana ist das natürlich kein Problem: Dort hat man das Meer direkt vor der Haustür und im gebirgigen Apennin gibt es ausgezeichnete Zuchtbetriebe für Flussforellen. Die findet man allerdings auch in Bayern, wo der Süßwasserfisch direkt an die Kunden verkauft wird.

Zubereitung

Beim Fischhändler lässt Fabio den Fisch ausnehmen. Trotzdem wäscht er ihn zuhause noch einmal gründlich unter fließendem Wasser. Wer Probleme damit hat, einen Fisch in die Hand zu nehmen, sollte Latexhandschuhe benutzen, dann riechen die Finger anschließend nicht nach Fisch. Der Geruch lässt sich allerdings auch mit etwas Zitronensaft entfernen.

Als erstes ist der Kräutersud für die Füllung an der Reihe. Beim Bohnenkraut zupft Fabio zunächst die Blätter vom Stiel und reißt dann den Rand der Lorbeerblätter ein. So kann sich ihr Aroma besser entfalten. Die Schalotte zusammen mit der Karotte, der Selleriestange, der Petersilie und dem Bohnenkraut zerhacken - nicht zu grob und nicht zu fein. Alles in einer Schüssel verrühren, zusammen mit den Wacholderbeeren, den Lorbeerblättern, etwas Salz, Wein und 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl. Damit ist die Soße auch schon fertig.

Als nächstes legt Fabio die abgetrocknete Forelle auf ein großes Stück beschichtete Backfolie, füllt sie mit dem vorbereiteten Sud und gießt den Rest über den Fisch. Dann faltet er die Folie über dem Fisch fest zusammen und fixiert sie mit Heftklammern. Zum Schluss legt er das Fischpaket auf ein Backblech oder in eine feuerfeste Schüssel und schiebt es in den vorgeheizten Ofen. Eine mittelgroße Forelle für zwei Personen braucht ungefähr 20 Minuten bei 180 Grad. Wenn man nicht sicher ist, ob der Fisch wirklich gar ist, kann man ihn kurz vorher herausholen, die Backfolie vorsichtig öffnen und mit einem spitzen Messer ins Fleisch stechen. Ist es noch nicht überall weiß, einfach alles wieder verschließen und weitergaren. Ist es dann soweit, legt Fabio das Fischpaket auf eine Servierplatte und öffnet es erst am Tisch, um die Forelle zu filetieren. Mit dem Messer trennt er die Haut vorsichtig vom Fleisch und zieht sie ab. Dann löst er das Filet mithilfe von Messer und Gabel von der Gräte, erst am Rücken, dann am Bauch. Nun die Gräte vom unteren Filet entfernen und ebenfalls von seiner Haut befreien. Achtung: Da kann man noch so aufpassen, einige Gräten werden immer übersehen!

Die Gemüse-Kräuterfüllung kommt zum Schluss über die Filets.

Als Beilage passen Feldsalat und gekochte Kartoffeln, angemacht nur mit Salz und Olivenöl extra vergine.

Bachforelle in Backfolie

BUON APPETITO!