Weihnachtsplätzchenrezept Omas beste Vanillekipferl

Alle Jahre wieder backt Anja Scheifinger mit ihrer Oma Vanillekipferl – und alle Jahre wieder die bange Frage: kappt der Teig dieses Mal? Denn der ist eine Diva. Und mit dem österreichischen Mehl viel einfacher herzukriegen als mit dem deutschen, das ist zumindest die feste Überzeugung der Steirer Oma.

Zutaten

50 g Mehl (am besten doppelgriffig)

75 g Butter oder Margarine

100 g gemahlene Mandeln

60 g Zucker

1 Prise Salz

150 g Puderzucker

2 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

Alles wird per Hand verarbeitet: Mehl, Zucker und Mandeln mischen, Butter in Flöckchen dazugeben und rasch auf der Arbeitsfläche zu einem Teig kneten. Den Teig für 30 Minuten kaltstellen. Puder- und Vanillezucker in einer Schüssel mischen. Vom ausgeruhten Teig ein kleines Stück abschneiden. Denst immer zurück in den Kühlschrank geben. Das Teigstück zu einer Zigarre rollen, am besten mit der ganzen Handfläche, und daraus kleine Stücke schneiden.

Die kleinen Stücke zu murmelgroßen Kugeln rollen und daraus ein Kipferl formen und auf Blech mit Backpapier legen. 15 Minuten beim 175 Grad in den Ofen – die Kipferl dürfen leicht braun sein, Vorsicht: sie bräunen auf dem heißen Blech noch nach!

Omas Tipp: Die Kipferl direkt im Puderzucker wälzen, wenn sie noch warm sind - dann saugen sie den Zucker in sich auf und schauen aus wie frisch verschneit.