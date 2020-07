Nachhaltiges Rezept mit Fleisch Geröstetes Knochenmark mit Petersiliensalat

Gekochtes Knochenmark - etwa in Form von Markklößchen - kennen viele. Wie aber wäre es mit geröstetem Knochenmark? Ein Rezept aus Fergus Hendersons Kochbuch "Nose to tail".

Zutaten für 4 Personen:

12 Stücke Markknochen vom Kalb

7–8 cm lang

Ein großer Strauß glatte Petersilie vom Stängel gezupft

2 Schalotten, geschält und sehr dünn geschnitten

1 knappe Handvoll Kapern (wenn möglich extrafein)

Zutaten für das Dressing

Saft von einer Zitrone

Olivenöl

Eine Prise Meersalz und schwarzer Pfeffer

Eine ordentliche Portion Toastbrot

Die Markknochen in eine feuerfeste Form legen und in den heißen Ofen stellen. Der Röstvorgang dauert ungefähr 20 Minuten, je nach Dicke der Knochen. Das Mark sollte weich und nachgiebig sein, aber nicht auslaufen, was passiert, wenn man es zu lange röstet. Inzwischen die Petersilie leicht hacken, dann mit den Schalotten und Kapern mischen und erst kurz vor dem Auftragen mit dem Dressing begießen.

Das Mark aus dem Knochen direkt auf Brot oder Toast streichen und mit grobem Meersalz würzen. Zum Schluss eine Messerspitze Petersiliensalat obendrauf.

Das Rezept stammt aus dem Buch "Nose to tail" von Fergus Henderson. Sehr empfehlenswert ist auch sein Bildband "St. John".