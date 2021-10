Requiem für Bello Von der Trauer ums geliebte Tier

Otto Gäng, Pfarrer der Kirche St. Benedikt in Gauting

Einen anderen Weg hat Otto Gäng beschritten, seines Zeichens Pfarrer der Kirche St. Benedikt in Gauting. Vor wenigen Wochen hat er seinen geliebten Belgischen Schäferhund im Garten des Pfarrhauses begraben. Die gesetzlichen Bestimmungen für eine Tierbestattung auf Privatgrund hat er selbstverständlich eingehalten. Das Grab liegt in keinem Wasserschutzgebiet, es ist in mehr als 1m Abstand zu einem öffentlichen Weg, und mindestens 50cm Erde bedecken die sterblichen Überreste des Tiers.



"Wir waren über 13 Jahre zusammen, 13 ½ Jahre, und nur einen Tag getrennt! Das kriegt in unserer heutigen mobilen Zeit, glaub ich, noch nicht mal ein Ehepaar hin. Also wir waren wirklich nur einen Tag auseinander. Und insofern glaube ich, ist es dann auch so, dass er ein Begleiter ist, der vielleicht dichter an mir dran war wie mancher Freund. Insofern geht es hier wirklich auch um eine enge Bindung, weil er näher an einem dran ist wie manch anderer Mensch.



Das ist das eine. Und das zweite ist: Er greift auch natürlich die Emotionen ab, die da sind. Und versucht natürlich, die Welt wieder schön zu machen. Das ist der tolle Instinkt, den so ein Tier auch hat."