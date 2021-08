Nachhaltigkeit Reparieren für mehr Umweltschutz

Viele Dinge sind scheinbar so hergestellt, dass man sie nach wenigen Monaten wegschmeißen muss. Oft fehlt schlicht das Wissen, wie wir sie selbst reparieren können. Einen kaputten Gegenstand einfach durch einen Neuen zu ersetzen, scheint oft einfacher. Repair Cafés wollen diesen Trend umkehren. In Deutschland gibt es laut Schätzungen des Netzwerks “Reparatur-Initiativen” aktuell über 800 Repair Cafés – also Selbsthilfewerkstätten, meistens für elektronische Gegenstände. Denn Reparieren ist nicht nur praktisch, sondern auch viel umweltschonender.

Repair Cafés sollen Geräte vor dem Wegschmeißen retten

Jochen Vogl arbeitet ehrenamtlich im Fablab in Fürth. In der offenen Werkstatt findet regelmäßig ein Repair Café statt – ein Termin von vielen rund ums Schrauben und Tüfteln. Dort hilft Jochen Vogl Besucherinnen und Besuchern kaputte Geräte wieder zum Leben zu erwecken. Dabei ist es dem Team vom Fablab wichtig, gemeinsam mit den Hilfesuchenden zu reparieren. Jeder kann mitmachen beim Fablab. Wichtig sei dabei nur Geduld und Neugier, sagt Vogl.

"Wenn's kaputt ist, ist es ja schon kaputt. Mehr als reparieren kannst du es nicht und mit dieser Neugier versuchen wir ranzugehen." Jochen Vogl, Vorstandsvorsitzender Fablab Fürth

Manchmal kann Jochen Vogl aber nichts mehr für ein Gerät tun. Die Arbeit macht er trotzdem gerne. Das Fablab ist auch ein Versuch, etwas gegen die Wegwerfmentalität zu unternehmen.

Schuhmacherin lässt Schuhe länger leben

Wer seine Schuhe nicht direkt wegschmeißen will, kann sie zu Luisa Bredschneijder in die Werkstatt bringen. Sie ist leidenschaftliche Schuhmacherin. Ihr Germanistik-Studium brach sie kurz vor ihrem Abschluss ab. Sie wollte was “Richtiges” machen. Egal, wie alt oder billig die Schuhe sind, Luisa Bredschneijder schaut, was sie machen kann:

"Ich repariere auch die Schuhe von Kunden für 30 Euro. Wenn das der Lieblingsschuh ist und ich damit handwerklich umgehen kann, dann freut es mich, wenn ich dem Schuh eine längere Lebenszeit geben kann." Luisa Bredschneijder, Schuhmacherin

Neben der Reparatur berät sie mittlerweile immer mehr junge Menschen, die wissen wollen, wie nachhaltig ihr Schuh ist und auf was sie beim Kauf achten sollen. Das Thema beschäftigt auch sie persönlich, deshalb gerbt sie das Leder für ihre Schuhe nur mit natürlichen Stoffen. Das hat natürlich seinen Preis: mindestens 1.500 Euro kostet ein Paar Schuhe.

Die Umwelt bezahlt den Preis

Je länger wir einen Gegenstand nutzen, desto geringer ist der CO2-Fußabdruck. Material und Energie, die für ein neues Produkt verbraucht werden, können wir so sparen. Aber nicht nur elektronische Geräte verbrauchen wertvolle Ressourcen. Auch Kleidungsstücke haben ihren Preis.

"Wenn jeder in Deutschland zwei Kleidungsstücke pro Jahr weniger kaufen würde, würden wir schon den kompletten innerdeutschen Flugverkehr an CO2 einsparen." Viola Wohlgemuth, Konsum-Expertin bei Greenpeace